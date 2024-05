Hoax-Falschmeldung 16.05.2024

Russischer Informationskrieg

Russland setzt mit seiner Online-Enzyklopädie Ruviki den Frontalangriff auf die Wahrheit fort. Die Plattform ändert westliche Inhalte gezielt ab.

Laut einem '404 Media'-Bericht sollen im Auftrag des Kremls fast zwei Mio. Artikel aus der russischen Version von Wikipedia kopiert und anschließend gezielt überarbeitet worden sein. Inhalte, die Kritik an der Regierung üben oder nicht im Sinne von Machthaber Wladimir Putin ausfallen, sollen gestrichen worden sein.



Ruviki ist nicht neu. Die Plattform ist bereits vor einem Jahr angekündigt worden. Ab Juni gab es eine erste Testversion für russische Bürger. Die unabhängige russische News-Plattform 'Sota Project' hatte diese schon damals als 'blasse Kopie von Wikipedia' kritisiert, weil sie 'von allem Verbotenen bereinigt' worden sein soll. Laut der russischen Nachrichtenagentur 'Tass' sollen den Lesern 'nur geprüfte und verlässliche Informationen' geliefert werden.



Die erwähnten knapp zwei Mio. Wikipedia-Artikel liegen nun auf inländischen Servern und wurden anschließend von 'professionellen Experten' überprüft, heißt es. Ziel der Aktion soll es gerwesen sein, eine 'zuverlässige' und 'vertrauenswürdige' Informationsquelle zu schaffen. Wie objektiv Ruviki ist, zeigt sich anhand des Eintrags über den im Februar in einem nördlich des Polarkreises gelegenen Straflagers verstorbenen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny.



Nawalny, der oft auf Missstände und Korruption in Russland aufmerksam gemacht hatte und als einer der schärfsten Putin-Kritiker galt, wird in Ruviki als 'Videoblogger' bezeichnet, der sich an extremistischen Aktivitäten beteiligt haben soll. Laut 404 Media sucht man auf der neuen Plattform auch Infos über Folterungen in Gefängnissen und Skandale von russischen Regierungsvertretern vergebens - wie auch in den etwa 110 Artikeln über den Krieg in der Ukraine.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Hoax #Fake News #Russland #Krieg







Auch interessant!

Fake News: Mehr Corona als Ukraine

Nur 14 Prozent der Amerikaner glauben falsche Behauptungen über die Ukraine - weniger als diejenigen, die...



Biowaffen-Hoax

Facebook versagt weiter beim Erkennen und Kennzeichnen von Fake News und Verschwörungstheorien, wonach zu...



Selenskyi-Fake gelöscht

Ein Deepfake-Video, in dem sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyi scheinbar der russischen In...



Forschung zu Fake News

Forscher der Princeton University haben einen Algorithmus entwickelt, der Fake-News-Kampagnen im Intern...



Gezielte Fake-News

Zeitungen, die gefälschte Protokolle zeigen. Wahlen, die durch Fake News bestimmt sind. Und Unternehmen, ...