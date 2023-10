Tipps 18.10.2023

Phishing: Support Staff bei Meta

Nachdem zuletzt täuschend echt gebaute 'Hilfeseiten' innerhalb Facebook genutzt wurden, werden nun wieder plumpe Spam-Nachrichten per Messenger verteilt, um an die Konten von Usern zu gelangen.

In 'billiger' Aufmachung mit vielen Emojis und Großbuchstaben landen von einem 'xx xx Support Stuff xx' (xx jeweils durch Zahlen oder Zufallswörter ersetzen) Nachrichten in den Postfächern von Seitenbetreibern in Facebook:



META-UNTERSTÜTZUNG

Jemand hat Ihr Konto wegen Verstoßes gegen unsere Nutzungsbedingungen und Richtlinien gemeldet.

Verwendung des falschen Namens/Fotos einer anderen Person

Teilen von Inhalten, die andere Benutzer irreführen

Beleidigen Sie andere Benutzer Wenn Sie der ursprüngliche Inhaber dieses Kontos sind, bestätigen Sie bitte Ihr Konto, damit es nicht gesperrt wird.

Bestätigen Sie Ihr Konto hier: [Link entfernt]

Wenn Sie dies nicht innerhalb von 12 Stunden bestätigen, sperrt unser System Ihr Konto automatisch und Sie können es nicht mehr nutzen.

Vielen Dank, dass Sie uns dabei helfen, das META Service System zu verbessern.

Facebook-Sicherheitsberichtsteam 2023

So schreibt Facebook natürlich nicht, aber trotzdem dürften ausreichend viele User den Link anklicken und die Kontodaten samt Login eingeben. Diese Zugangsdaten erlauben den Angreifern danach, das Konto zu übernehmen und ihr Schindluder zu treiben - die vermehrte Sichtbarkeit solchen Spams und des Schrotts, der als Ergebnis im Social Network landet, zeugt davon.



Um es klar zu sagen: Solche Fake-Nachrichten löscht man, man antwortet nicht und man klickt die Links trotz aggressiver Befehle dazu nicht an. Die Betrüger sind nicht Meta/Facebook sondern wollen nur den Account des Empfängers kompromittieren.



Weitere Beispiele und Absendertypen werden wir bei Auftreten unterhalb anhängen. Das Muster ist jedesmal gleich, der Versuch, den Klick vor dem Denken zu erzwingen, steht im Mittelpunkt der Angreifer:



xx xx Limited Announcer Ihre Seite wurde eingeschränkt, da sie nicht den Community-Standards entspricht. Wir wissen, dass wir nicht immer Recht haben. Wenn Sie also der Meinung sind, dass wir einen Fehler gemacht haben, können Sie Ihre Identität bestätigen und dieser Entscheidung widersprechen.



Gemäß den Community-Standards von Facebook haben Sie 24 Stunden Zeit, diese Schritte auszuführen, um zu verhindern, dass Ihr Konto dauerhaft deaktiviert wird.



Bestätige deine Identität: xxxx



Danke schön!





Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Phishing #Spam #Facebook #Meta #Passwort #Login







