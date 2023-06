eMail 01.06.2023

eMail weiterhin beliebt

Tag für Tag landen durchschnittlich zehn E-Mails im privaten E-Mail-Postfach der Internetnutzer.

Rund ein Drittel erhält nur eine bis vier E-Mails täglich, sogar 30 E-Mails oder mehr erhalten neun Prozent, wie eine Umfrage des Digitalverbands BITKOM in Deutschland unter 887 Usern zeigt.



Während 16- bis 29-Jährige im Schnitt elf private E-Mails pro Tag erhalten, sind es bei den 30- bis 49-Jährigen zehn und bei den 50-Jährigen und Älteren neun E-Mails pro Tag. 'Die E-Mail ist zwar inzwischen über 50 Jahre alt, sie gehört aber immer noch zum Standard der digitalen Kommunikation - neben dem beruflichen auch im privaten Kontext', so BITKOM-Experte Sebastian Klöß.



Der große Vorteil von E-Mails: Anders als etwa Messenger funktionieren sie unabhängig vom Anbieter: Wer die E-Mail-Adresse seines Gegenübers kennt, kann ihm eine Nachricht senden, ohne sich selbst bei einem speziellen Dienst anmelden zu müssen. 'Zudem kann man sich leicht mehrere E-Mail-Adressen für unterschiedliche Zwecke anlegen, etwa für die Kommunikation mit Freunden, für Newsletter oder Online-Einkäufe', sagt Klöß.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Studie #eMail #Bitkom







Auch interessant!

eMail senkt Produktivität im Management

Wer ein besserer Chef sein will, sollte seltener seine E-Mails kontrollieren. Demnach brauchen Manager pr...



Eine Stunde am Tag verloren

Büroangestellte in den USA verbringen am Tag durchschnittlich 56 Minuten an ihrem Smartphone, um private ...



eMail statt Gespräch

Etwa 2.000 unnötige E-Mails von Kollegen und Bekannten sammeln sich jährlich im Postfach einer Bürokraft,...