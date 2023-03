eMail 29.03.2023

Microsoft zwingt zu Exchange Server-Update

Wer ältere Exchange Server-Installationen laufen hat, muss mit Nachteilen rechnen. Microsoft verweigert sogar den Dienst, wenn man zu lange auf Updates wartet.

Der Mail-Server von Microsoft war mehrfach Ziel von gefährlichen Angriffen, nun greift Microsoft hart durch. Aber nicht nur alte Installationen, sondern auch schon lange nicht mehr zahlungswillig gewesene Lizenzkunden werden damit enger an Redmond gebunden.



Der Hebel für Microsoft ist Exchange Online. Dort kann Microsoft die Herkunft von Nachrichten prüfen und entsprechend reagieren. Schon lange nicht mit Updates versorgte Gegenstellen will Microsoft bestrafen - zunächst mit Wartezeiten für die Verarbeitung eingehender Nachrichten, danach mit Zwangsmaßnahmen, die ein Admin ergreifen muss und irgednwann stellt Microsoft die Annahme von Nachrichten von solchen Servern komplett ein, bis das Update erfolgt ist.



Microsoft Exchange Update Regeln



Insgesamt 90 Tage lang wird Microsoft dabei immer forscher in der Durchsetzung und durchläuft dabei 8 Stufen bis zur Einstellung der eMail-Dienste. Aktuell startet Microsoft mit dieser Vorgehensweise beim Server 2007, weitere folgen. Server, die keine Updates mehr erhalten, müssen auf neuere Versionen umgestellt werden, aktuell noch gültige Exchange-Lizenzen brauchen dann zumindest die letzten Patches und Updates aus dem Sicherheits-Updatepfad.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Microsoft #Exchange #Server #eMail #Update #Zwang







Auch interessant!

MS Exchange Server stellt 2022 Mails nicht mehr zu

Eine Bug, der praktisch alle Installationen von Microsoft Exchange (inkl. Small Business Server) betrifft...



Microsoft Office schwebt testweise in den Wolken

Microsoft startet heute, Montag, den Cloud-Dienst 'Office 365' in die offene Beta, der sich besonders an ...



Microsoft stopft Löcher

Windows, Exchange und Office ist diesmal beim Patch Day von Microsoft im April Ziel von Updates, die der ...



Microsoft stopft Sicherheitsloch in Exchange

E-Mails, deren Header-Zeilen bestimmte nicht RFC-konforme Inhalte haben, können Microsofts Exchange Serve...