Facebook Tracking und Beliebtheit Der Firefox-Macher Mozilla hat eine Studie angekündigt, die mehr Klarheit darüber schaffen soll, in welchem Ausmaß Facebook wirklich Nutzerdaten sammelt, um Werbung und Inhalte zu personalisieren. Dafür arbeitet das Unternehmen mit den Non-Profit-Datenjournalisten von The Markup zusammen. Im Fokus der Untersuchung stehen die sogenannten Facebook-Pixel, mit denen die Datenkrake auf Webseiten von Drittanbietern Infos über Nutzer sammelt.



Facebook-Pixel sind kleine Code-Schnipsel, die andere Webseiten einbinden können, um damit Facebook ein Sammeln von Nutzerdaten auch dort zu ermöglichen. Für die Betreiber stellt dies Mehreinnahmen dank besser personalisierter Werbung in Aussicht, für Nutzer - auch jene, die nicht einmal ein Facebook-Konto haben - ist es ein potenzieller Datenschutz-Alptraum. Die jetzt startende Studie soll laut Mozilla helfen, etwas mehr Klarheit darüber zu schaffen, wo im Netz Facebook-Pixel welche Daten sammeln, wie verbreitet dieses Tracking wirklich ist und was die gesammelten Daten letztlich so alles über User verraten.



Zu diesem Zweck sind Firefox-Nutzer eingeladen, sich für 'The Facebook Pixel Hunt' anzumelden, welche die Mozilla-Plattform Rally und die zugehörige Browser-Erweiterung nutzt. Diese sammelt dann bis 13. Juli 2022 Infos darüber, auf welchen Webseiten User mit Facebook-Pixeln in Berührung kommen, wie viel Zeit sie auf diesen Seiten verbringen und welche Daten die Pixel dabei für Facebook abgreifen. Die so gesammelten Infos sollen dann die Basis für investigativen Journalismus von The Markup zum Thema Facebook-Datensammlung bilden.



Grund für die Studie ist laut Mozilla, dass Facebook nach wie vor reichlich intransparent ist, was seine Datensammel- und Werbe-Angewohnheiten betrifft - und sich auch verbissen gegen Versuche wehrt, dies zu ändern. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit etwa Werbetransparenz-Tools von ProPublica blockiert, die Informationsgewinnung durch The Markups eigenen Citizen Browser ausgehebelt und ist gegen ein Projekt der New York University vorgegangen, das mithilfe von AdObserver politische Werbung auf Facebook untersuchen wollte. Die zynische Datenkrake berief sich dabei übrigens auf den Schutz der Privatsphäre.



Überall, nur nicht in Japan und Uganda



Mit einem Nutzungsanteil von 72,4 Prozent ist Facebook weltweit der mit großem Abstand meistgenutzte Social-Media-Dienst, außer in Japan und Uganda. Dort führt Twitter, weltweit mit 8,8 Prozent auf Platz zwei, mit großem Vorsprung. In Japan liegt der Twitter-Anteil bei nahezu 49 Prozent, Facebook landet mit 16,4 Prozent hinter Pinterest auf Platz drei. In Uganda ist die Rangfolge ähnlich. Mit fast 50 Prozent liegt Twitter vorn, während Facebook auf 13 Prozent und Platz drei kommt, wie Statcounter ermittelt hat.



'Ich mag es nicht, von Facebook gezwungen zu werden, meinen richtigen Namen zu verwenden', heißt es beispielsweise als Begründung für den geringen Zuspruch gegenüber Facebook in Japan und Uganda. Oder: 'Ich möchte nicht, dass Facebook mich dazu bringt, mich mit Menschen zu verbinden, mit denen ich mich nicht verbinden möchte.' Ein anderer schreibt: 'Vielleicht ist der Rest der Welt seltsam.'



'Teenager nutzen jetzt TikTok und Line. Facebook ist etwas für 40- bis 50-Jährige.' Anonymität scheint in Japan eines der großen Verkaufsargumente für Twitter zu sein, mutmaßt das Portal 'Japantoday'. Facebook war noch vor wenigen Jahren der in Japan dominierende Dienst. Doch Ende 2017, Anfang 2018 brach Facebook plötzlich massiv ein. Dies geschah zu einer Zeit, als der Dienst mit massiven Datenlecks in Verbindung gebracht wurde, die in allen Ländern einen Einbruch zur Folge hatten. In Japan war das am stärksten ausgeprägt. Zudem war die Nutzung dort auch vor dieser Wende längst nicht so stark wie in fast allen anderen Ländern. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Facebook #Mozilla #Tracking #Marktanteil #Beliebtheit





