Aktuelles 16.09.2021

Telefonbetrug und Werbung zu italienischen Weinen und Speisen

'Trinken Sie gerne italienischen Wein?' oder 'essen Sie gerne italienisch?' - so beginnen die illegalen Werbeanrufe meist. Die vermeintliche Umfrage wird schnell zur Abzocke oder zum Betrug.

Man informiere über Bio-Delikatessen aus Italien, sagen die Anrufer und erfragen diverse Interessen nach Weinen, Ölen, Käsesorten etc. - allerdings nur, um danach ein Probepaket für italienische Lebensmitteln auf die Reise schicken zu können. Für eine beigelegte oder vorab zu begleichende Rechnung über wohlfeile etwa 80 bis 90 Euro plus Porto. Ein 'nein' verstehen die Betrüger nicht, das wird weggewischt und weiter geht die Telefon-Tortur.



Manche gehen bis hin zur Androhung tausender Spam-Anrufe, einem Telefonterror wenn man nicht zahlt. Andere ignorieren Absagen und rufen ein paar Tage einfach nochmal an. Auf jeden Fall wird Druck aufgebaut, sich etwas schicken zu lassen und Rechnungen zu bezahlen.



Schon der Anruf ohne vorhergehende Einwilligung ist illegal, die Absendernummern zumeist gefälscht. Hinter den 'kleinen Bio-Bauern' aus Italien stecken Betrügerbanden, denen die Delikatessen nur Mittel zum Zweck sind. Dass solche Rechnungen nicht zu bezahlen wären, dürfte den Erfolg der Masche nicht geschmälert haben, ansonsten würden sich die ewig langen Anrufe nicht auszahlen.



Unser Fazit: Besser nicht drauf einlassen und auflegen, oder den Anrufer zumindest am Telefon blockieren. Keinesfalls eine Zusage geben und schon gar keine Rechnung bezahlen - dazu ist man ohne gültigen Vertrag nicht verpflichtet.

#Telefon #Terror #Spam #Werbung #Italien







