Aktuelles 19.08.2021

Wikipedia gehackt

Diese Woche haben rund 53.000 Seiten der englischen Wikipedia Hakenkreuze statt ihrer normalen Inhalte angezeigt. Betroffen waren unter anderem Artikel über bekannte Politiker wie US-Präsident Joe Biden und diverse Prominente.

Das Problem war relativ schnell bereinigt, denn der verantwortliche Vandale hat offenbar eine Vorlage (Template) manipuliert, um die Seiten zu verändern. Das hat unter Administratoren eine Diskussionen darüber ausgelöst, in Zukunft mehr Vorlagen besser zu schützen.



Biden, seine Vizepräsidentin Kamala Harris, der kanadische Premier Justin Trudeau, Madonna, Jennifer Lopez und der 'Scheibenwelt'-Autor Terry Pratchett: Sie alle zählen zu den Personen, deren Wikipedia-Einträge zeitweilig aus einem Hakenkreuz statt Information bestanden. Etliche der betroffenen Seiten waren eigentlich gesperrte Seiten wie jene über Biden, die nicht alle User so einfach verändern können, sondern letztlich nur Personen, die sich ein gewisses Vertrauen in der Wikipedia-Community erarbeitet haben. Eben das soll Vandalismus durch politisch motivierte Täter verhindern.



Wie 'Gizmodo' berichtet, scheint sich der Täter im aktuellen Fall daher eines Tricks bedient zu haben. Statt einzelne Seiten zu manipulieren, hat der Swastika-Vandale eine Vorlage verändert, die auf den betroffenen etwa 53.000 Seiten zum Einsatz kommt. Das war anscheinend möglich, weil bei den sogenannten Templates oft keine so strengen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen wurden. Zwar können auch diese gegen allzu leichtes Bearbeiten geschützt werden - doch eben das war augenscheinlich nicht der Fall. Daher konnte der Vandale mit einem nur zehn Tage alten Account seine Hakenkreuze mithilfe der manipulierten Vorlage platzieren.



Die Artikel ließen sich durch eine Rücknahme der Veränderung an der Template letztlich leicht wieder bereinigen. Der für den Hakenkreuz-Vandalenakt genutzte Account wurde bereits permanent gesperrt. Ein positiver Nebeneffekt des Vorfalls ist, dass er unter Administratoren eine Diskussion über den Schutz von Vorlagen ausgelöst hat.



Anscheinend waren sich manche Administratoren des potenziellen Risikos durch Template-Manipulationen nicht bewusst. So hatten manche Vorlagen keinen nennenswerten Schutz vor Veränderungen durch relativ neue User. Öffentliche Admin-Diskussionen legen nahe, dass sich das aufgrund des aktuellen Vorfalls ändern wird. Es dürften mehr Vorlagen stärkeren Schutz erhalten, eventuell wird es auch technisch einfacher, ihnen geschützten Status zuzuweisen.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Hacker #Wikipedia







Auch interessant!

Gesetz gegen Hass im Internet

Das Gesetz für Österreich hat lange gebraucht, weil die Vorstellungen der Regierungsparteien unterschiedl...



KI in der Wikipedia

Forscher am Massachusetts Institute of Technology (MIT) haben eine Künstliche Intelligenz (KI) entwickel...



Bots bekriegen Wikipedia

Denn Editier-Bots, die eigentlich für eine bessere Qualität von Artikeln sorgen sollten, liefern sich dem...



Wikipedia war down

Ein Glasfaserkabel, welches durchtrennt wurde, hat die Anbindung der beliebten freien Enzyklopädie heute ...



Wikis mit Spaß

Wikipedia kennen Sie sicher - die freie Enzyklopädie hat gezeigt, dass die Internet-Zusammenarbeit funkti...