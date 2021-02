Recht und Gesetz 02.02.2021

Broker-Spam nimmt zu - Telefon-Betrug inklusive

Die Corona-Zeit wird auch für die unseriösen Anbieter genutzt, die Menschen zuhause ansprechen und allgemeine Unsicherheit nutzen. Zweifelhafte Anlagen und Geschäfte sind dabei scheinbar lukrativ.

Man habe ein Konto bei einem Bitcoin-Anbieter oder Online-Broker aber dieses noch nicht genutzt, sagt die Stimme am Telefon. Ausserdem sind die Banken unsicher und die kommende Inflation frisst dort das Geld auf, kommt hinterher. Und das aktuelle Gewinnspiel, bei dem man 250 Euro gewinnen wird, ist Anlass für die Anrufe - die von augenscheinlich einer Nummer in Österreich stammen aber auffällig osteuropäisch klingende Personen machen.



Das Geld würde kostenlos gehandelt werden können, der Broker der Wahl braucht nur die Registrierung (die man online machen muss). Spätestens da sollte man hellhörig werden, denn gesagt wurde doch, man habe sich bereits angemeldet? Forscht man etwas nach, kommen diverse dubiose Geschäftsmodelle zum Vorschein.



Betrug rund um Geld-Anlage



Provisionen für Kundenregistrierungen in den Plattformen sind noch die geringsten Betrügereien, dass der Anruf alleine schon illegal ist ('cold call' versus TKG), ist nur Nebensache. Telefon-Spam aus dem Callcenter ist auch nur eine Methode, an die Personen heranzutreten. Eine nervtötende allerdings, denn die Anrufer sind hartnäckig. Neben den Provisionen gibt es aber auch noch viel kritischere Machenschaften. So sehen die Opfer auf dem 'Konto' im Trading-System oft auch enorme Gewinne, die man allerdings nur abheben kann, wenn neben dem Gewinnspiel-Geld auch echtes eingezahlt worden ist. In Wirklichkeit geht es den Kriminellen aber genau um dieses echte Geld, alles andere ist nur Schauspiel.



Vorsicht ist also wichtig. Nie auf Spam-Angebote eingehen, so interessant sie auch klingen mögen, ist wieder einmal die richtige Vorgehensweise. Auch dann, wenn wie in diesem Fall sehr viele Informationen über Sie bekannt sind - diese stammen offensichtlich aus Hacker-Quellen früherer Datenbrüche bei verschiedenen Anbietern, die zusammengeführt wurden und Plausibilität vortäuschen sollen.

