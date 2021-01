Anleitungen 27.01.2021

Wurde mein Passwort geknackt?

Phishing und Hacker: Ob das eigene Konto gehackt wurde, kann man mit Datenbanken bekannter Leaks überprüfen. Hier sind die Links zu seriösen Abfragen der letzten Hacks.

Datenbanken mit ergaunerten Passwörtern werden auch von Sicherheitsfirmen, Universitäten und Internet-Organisationen gekauft und gesammelt, um daraus Datenbanken zu erstellen, mit denen man die Sicherheit der eigenen Kontodaten prüfen kann. Bei Googles Passwortmanager etwa kann man bei der Eingabe gleich sehen, ob die Kontodaten noch sicher sind und der Chrome-Browser liefert zu vorhandenen Daten auch immer die Information mit, ob diese noch sicher sind.



Man kann Kontodaten aber auch online prüfen, sollte das klarerweise aber nur bei sicheren Stellen tun. Ob das eigene Passwort gehackt wurde, findet man am Besten bei diesen Servern heraus:



HPI Identity Leak Checker (de)

Mozilla Firefox Monitor



pwned? (email)

pwned? (Passwort)

Breach Alarm



Sollte bei der Prüfung der Login-Daten herauskommen, dass diese gehackt wurden, muss man sie schnellstens ändern. Da die Prüfung auf öffentliche Quellen zugreift, bedeutet eine Fundstelle nämlich, dass eMail und Passwort frei verfügbar sind und 'jeder' sich damit anmelden kann. Ein Login bei einem Shop oder Social Network wird dann schnell fatal.



Sich die Zeit zu nehmen, die wichtigsten Login-Daten und Kennwörter prüfen zu lassen, zahlt sich aus. Werden diese nämlich einmal missbraucht, ist der Aufwand wesentlich höher, diese wieder abzusichern.



Was bei gestohlenen Login-Anmeldedaten noch dazukommt: Sie werden durch verfügbare Informationen über Ihre Konten auch anderweitig zusätzlich angreifbarer. Hat ein Betrüger einige Ihrer Daten, kann er aus diesen leichter effektive Phishing-Angriffe per simplem Spam starten. Ein vertrauenswürdig klingendes eMail, das einige echte Daten beinhaltet, verführt schneller zu unbedachten Reaktionen als eines, das keine Informationen von Ihnen zeigt. Jegliche ergaunerte Information ist daher wertvoll für weitere Hackangriffe - und sei es nur eine gültige eMail-Adresse mit einem irgendwann verwendeten Passwort.

