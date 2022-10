Werkzeuge 26.10.2022

Feedback per Chat

Mit einer In-App-Umfrage im Chat-Stil will der Instant-Messaging-Dienst WhatsApp künftig Feedback von Nutzern sammeln, um vorhandene Features zu verbessern und neue zu entwickeln, wie 'Android Police' berichtet.

WhatsApp macht bereits Gruppenumfragen zu bestimmten Themen und ist auch dabei, Pläne zur Verbesserung des Fehlerberichts zu realisieren. Doch die neue Chat-Funktion soll weit darüber hinausgehen.



Nutzer des Dienstes, die gebeten werden, an diesen Umfragen teilzunehmen, sehen eine Einladung, die den Zweck der Umfrage angibt und die Möglichkeit bietet, sie anzunehmen oder abzulehnen. Wer ausschließt, jemals an einer Teilnahme interessiert zu sein, kann das Umfrage-Konto wie jeden anderen Kontakt sperren, um allen künftigen Einladungen auszuweichen.



'Erwarten Sie nicht, dass dieses Feedback-Tool Sie in die Lage versetzt, große neue Funktionen oder andere radikale Änderungen an der Struktur des Dienstes anzufordern', heißt es auf 'Android Police', die Informationen rund um Googles Betriebssystem Android bietet. Stattdessen sehe es eher wie ein System aus, das sich bei A/B-Tests und anderen Phasen der Beta-Entwicklung als nützlich erweisen könnte.



Für alle, die eingeladen sind, Feedback zu geben, sei der Chat für neue Geschäftskonten jedoch besser als das Schreiben langer E-Mails und das Verfassen von Fehlerberichten, die an den WhatsApp-Support und seine Entwickler gerichtet sind. Die Funktion wurde zuerst in der Entwicklung der iOS-App entdeckt, aber angesichts der Notwendigkeit von Feedback über Plattformen hinweg ist es wahrscheinlich, dass es auch eine Implementierung auf Android geben wird, heißt es.

