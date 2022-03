Recht und Gesetz 16.03.2022



Lösegeld bei Onlineerpressung zahlen?

Die Security-Konferenz am 17.3. ab 14 Uhr ist kostenlos online abrufbar und klärt beispielsweise über die Sinnhaftigkeit und praktische Durchführung von Lösegeldzahlungen im Internet auf.

Bedrohungsanalysen, AI und Cybersecurity sind die aktuellen Trends in der Sicherheit für Unternehmen und im Internet. Ein umfassender Online-Roundtable liefert in einem Halbtag Konferenz eine Menge Material für Interessierte und Entscheider.



Mehr zum Online-Roundtable...



Die Konferenz ist gratis zu besuchen und findet nur Live in Linkedin und der Konferenzplattform hopin statt. Die Moderation übernimmt Christoph Schmittner vom AIT, Referenten sind beispielsweise Thomas Ziebermayr (Software Competence Center Hagenberg), Sebastian Schreiber (SySS), Christian Angerer (Alcatel-Lucent), Erwin Schoitsch (AIT), Branka Stojanoviæ (Joanneum Research), Stefan Craß (Austrian Blockchain Center) und Martin Pirker (FH St.Pölten).





Foto: Song_about_summer/adobe stock



Konferenz live auf Linkedin zusehen



Die Konferenz wird im virtuellen Studio von Tripple live

und remote produziert. Sie ist kostenlos nur während der Übertragung abrufbar und danach im geschlossenen Bereich des Veranstalters für Mitglieder verfügbar.

