Anti-Spam 19.04.2020

Spams nehmen zu

Die dümmsten aller Geschäftemacher versuchen gerade, die Corona-Zeit auszunutzen. Oder die verzweifeltsten. Nur so ist zu erklären, dass die illegale Werbung allerorts rasant zunimmt.

Und das nicht nur im realen Leben, wo die Aufkleber auf den Türen, die Zettel in den Auto-Scheiben und andere unerwünschte Werbemaßnahmen zunehmen. Auch die Werbung in Youtube und Co. scheint gerade die primitivsten Anbieter besonders anzuziehen - weil andere Werbekunden gerade nicht aktiv sind oder die Werbung gerade besonders billig ist.



Aber vor Allem die Postfächer sind durch allerlei Spam besonders betroffen. Einerseits durch unseriöse Angebote passend zum Corona-Virus - etwa Masken gegen Infektionen - andererseits mit klassisch per Spam beworbenem. Und teilweise wird auch das auf die aktuelle Situation hin getextet, etwa bei Spams für Kredit-Betrüger und ähnliche Angebote.4



Auch in der Zeit der digitalen Kontakte ist die beste Waffe gegen Spam die vornehme Zurückhaltung: Kaufen Sie nie - nie! - bei mit illegal mit Spam beworbenen Produkten. Schon geringe Zahlen an Käufern reichen, um Spam-Runs zu finanzieren und die Spammer immer weiter machen zu lassen. Kaufen Sie bei echtem Bedarf lieber bei seriösen Anbietern.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Spam #Betrug #Corona







Auch interessant!

Corona-Spams

Betrüger gehen verkleidet als Einsatzkräfte durch die Städte und genauso skrupellos sind Spammer und Betr...



FAQ Corona-Virus

Was man über den Coronavirus wissen muss, was das in der Praxis bedeutet und was ich jetzt tun muss, fass...



Spam-Anrufe und Nutzungsverhalten

Nur jeder zweite Anruf wird beantwortet, wie eine Studie des US-Unternehmens Hiya zeigt. Der Hauptgrund ...



Your-Account-Has-Been-Hacked Spam

Ein aktueller Betrugsversuch per eMail versucht Bitcoins zu erpressen. Er nutzt dabei Passwort-Datenbanke...



Das Geschäftsmodell Social-Spam

Wir haben zuletzt analysiert, wie der Fake-Video-Angriff auf Facebook funktioniert. Und gezeigt, wie man ...